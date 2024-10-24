Журналист Вудворд раскрыл диалог Остина и Шойгу по использованию ЯО на Украине

Американский журналист и автор книги «Война» Боб Вудворд заявил, что в 2022 году Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине и рассказал о диалоге шефа Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу по этому поводу.