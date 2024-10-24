Политика как он...
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Политика как она есть

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Журналист Вудворд раскрыл диалог Остина и Шойгу по использованию ЯО на Украине

Журналист Вудворд раскрыл диалог Остина и Шойгу по использованию ЯО на Украине

Американский журналист и автор книги «Война» Боб Вудворд заявил, что в 2022 году Россия якобы могла применить ядерное оружие на Украине и рассказал о диалоге шефа Пентагона Ллойда Остина и тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу по этому поводу.

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