На Чукотке отменили голосование за гимн округа из-за массовых накруток

В Чукотском автономном округе отменили голосование за гимн региона из-за массовых накруток голосов. Решение об этом приняла конкурсная комиссия после мониторинга, а также многочисленных жалоб и взаимных обвинений среди участников голосования.
В Чукотском автономном округе отменили голосование за гимн региона из-за массовых накруток голосов. Решение об этом приняла конкурсная комиссия после мониторинга, а также многочисленных жалоб и взаимных обвинений среди участников голосования.
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