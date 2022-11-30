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На Чукотке отменили голосование за гимн округа из-за массовых накруток

На Чукотке отменили голосование за гимн округа из-за массовых накруток

В Чукотском автономном округе отменили голосование за гимн региона из-за массовых накруток голосов. Решение об этом приняла конкурсная комиссия после мониторинга, а также многочисленных жалоб и взаимных обвинений среди участников голосования.

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