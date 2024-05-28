Ульянов: Запад продолжает терпеть указы Киева

Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, прокомментировал недовольство Владимира Зеленского отказом президента Соединенных Штатов Джо Байдена приехать на конференцию по Украине в Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии