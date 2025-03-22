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  • Eduard
    И Донбасс это касается.В украинском парл...
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«Покровский фронт становится Днепропетровским, ВСУ бегут»: ВС России выходят на административную границу: Новости СВО, 22.03.25 г.

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Новости СВО, сегодня к утру 22 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 22.

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