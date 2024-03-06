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Военное обозрение

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Истребительная авиация и силы ПВО Йемена до начала воздушной кампании «Арабской коалицией» в 2015 году

Истребительная авиация и силы ПВО Йемена до начала воздушной кампании «Арабской коалицией» в 2015 году

Данная публикация является первой частью обзора, посвящённого средствам ПВО, имеющихся в распоряжении вооруженных формирований йеменского исламистского движения «Ансар Аллах».

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