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Военное обозрение

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Офицер бригады ВСУ признал способность ВС РФ оказывать давление по всему фронту

Офицер бригады ВСУ признал способность ВС РФ оказывать давление по всему фронту

Украинские националисты признали превосходство ВС РФ над ВСУ в силах и ресурсах.

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