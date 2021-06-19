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Лукашенко пошутил, что подпитывается антителами к COVID-19 во время посещений больниц

Лукашенко пошутил, что подпитывается антителами к COVID-19 во время посещений больниц

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что "подпитывается" антителами к новому коронавирусу во время рабочих посещений больниц страны и организованных там "красных зон" для лечения инфицированных пациентов.

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