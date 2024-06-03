Залповые ливни угрожают превратить Нижний Новгород в Венецию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июня, ФедералПресс. Ухудшение погоды прогнозируется в Нижнем Новгороде, жители должны быть готовы к возможным залповым ливням, которые способны затопить дороги, нарушить работу общественного транспорта и нанести урон инфраструктуре.
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