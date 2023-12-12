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Царьград

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Александр Медведев рассказал о планах на переезд в "СКА Арену"

Александр Медведев рассказал о планах на переезд в "СКА Арену"

Глава совета директоров хоккейного клуба рассматривает два варианта.После Матча звёзд КХЛ глава совета директоров хоккейного клуба СКА сообщил, что команда может переехать на новую площадку уже на плей-офф.

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