Вице-премьер Госсовета КНР призвал к глобальному научно-техническому сотрудничеству ради взаимной выгоды и общего выигрыша

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Китай готов совместно с другими странами осваивать новые модели глобального научно-технического сотрудничества ради взаимной выгоды и общего выигрыша, чтобы стимулировать развитие производительных сил нового качества на фоне углубления нового витка научно-технической революции и промышленной трансформации.
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