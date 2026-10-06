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Офтальмолог Мугудинова предупредила о рисках туши и подводки для глаз

Офтальмолог Мугудинова предупредила о рисках туши и подводки для глаз

Подводка и тушь на линии роста ресниц могут нарушить работу желез и вызвать сухость глаз. Об этом рассказала врач-офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Динара Мугудинова, сообщает NEWS.

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