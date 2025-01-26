Израиль обвинил ХАМАС в отказе предоставить списки живых и павших заложников

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о прекращении огня из-за того, что движение не предоставило Тель-Авиву списки живых и павших заложников и 25 января не вернуло мирную заложницу Арбель Йехуд.
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