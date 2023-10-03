Долги по налогам клубов АПЛ превысили 124 млн фунтов

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) потребовало от футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выплатить 124,8 млн фунтов стерлингов (почти $151 млн) в виде неуплаченных налогов за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года.
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