Долги по налогам клубов АПЛ превысили 124 млн фунтов

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) потребовало от футбольных клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выплатить 124,8 млн фунтов стерлингов (почти $151 млн) в виде неуплаченных налогов за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года.