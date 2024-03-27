В Ленинградской области лосиха забрела на территорию промышленного предприятия

В Ленинградской области лосиху нашли на территории промышленного предприятия. Решить вопрос с ее дальнейшей судьбой пришлось сотрудникам комитета по природопользованию: они усыпили животное и отправили обратно в лес.
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