Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров.
Госсекретарь США Рубио: Трамп хочет переговорами добиться мира на Украине
Комментарии
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Сергей Храмов
Не совсем понимающие в США надеются на то, что Россия будет с США и Украиной торговать своими национальными интересами. Верить в такую глупость могут те кто непонимает что происходит на Украине. РВСН.
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21 час.
СХ
Сергей Храмов
Вопрос?, как без посла России вести с США переговры по Украине, не запрягают впереди лошади телегу....Только страна нуважающая себя в мировой политике может это делать... РВСН
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21 час.
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