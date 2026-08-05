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Царьград

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Охранник гипермаркета удерживал и пугал трёх девочек из-за бутылки воды

Охранник гипермаркета удерживал и пугал трёх девочек из-за бутылки воды

Школьниц заподозрили в краже товара, который они на самом деле честно оплатили.В Хабаровске полиция проводит проверку после инцидента в гипермаркете сети "Самбери", где охранник и кассир фактически задержали трёх школьниц, заподозрив их в краже товара, который впоследствии оказался полностью оплаченным.

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