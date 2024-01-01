Даванков и Слуцкий подали документы на регистрацию кандидатом в президенты РФ

Решение о регистрации кандидатур ЦИК примет в течение 10 дней.фото: t.me/zhirinovskylive--> ЦИК России принял документы лидера ЛДПР Леонида Слуцкого для регистрации кандидатуры на президентских выборах, сообщает 1 января пресс-служба партии.
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