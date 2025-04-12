Украинскую журналистку приговорили к пяти годам за съемку насильственной мобилизации

Журналистку на Украине осудили на 5 лет за съемку мобилизации у военкомата В Черновцах (Украина) за съемку и публикацию видео о насильственной мобилизации к пяти годам лишения свободы приговорили журналистку местных изданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии