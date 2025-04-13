Хинштейн показал найденный в курском приграничье 200-килограммовый дрон ВСУ

В Глушковском районе Курской области найден украинский беспилотный летательный аппарат весом 200 кг. По словам врио губернатора области Александра Хинштейна, территория вокруг находки оцеплена, и в скором времени сапёры начнут работы по разминированию.
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