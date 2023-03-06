На Украине травят боксера Ломаченко за фото с россиянином

Призывы к немедленной реакции со стороны СБУ и даже побитие палкой – примерно такой оказалась реакция украинских пользователей одной из социальных сетей на фото их известного соотечественника Василия Ломаченко с россиянином Исламом Махачевым.
Призывы к немедленной реакции со стороны СБУ и даже побитие палкой – примерно такой оказалась реакция украинских пользователей одной из социальных сетей на фото их известного соотечественника Василия Ломаченко с россиянином Исламом Махачевым.
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