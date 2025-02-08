Алиевский «покер»: Баку ставит на «кремлёвский блеф» и рискует проиграть вслепую

Если геополитика — это казино, то Ильхам Алиев явно решил, что удача сегодня на его стороне. Вооружившись колодой «козырей», азербайджанский лидер делает ставки против Москвы так азартно, будто играет не на нефтяные месторождения, а на фантики из детской монополии.