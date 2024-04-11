Стартовали съемки отечественной романтической комедии «Плагиатор»

«Марс Медиа» и «Арна медиа» объявили о старте съемок музыкальной романтической комедии «Плагиатор». Фильм расскажет историю тридцатилетнего Егора, работа которого заключается в том, чтобы подпевать гостям в караоке.
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