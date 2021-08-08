Мать виновата, что не родила отцу третьего ребенка – он нашел ту, что родила, и ушел из семьи

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяМать виновата, что не родила отцу третьего ребенка – он нашел ту, что родила, и ушел из семьи– …В молодости я была не против третьего ребенка, даже хотела его в какой-то момент! – рассказывает сорокашестилетняя Вера.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕленаНе у всех молодых женщин получается без проблем выносить и родить ребенка. а уж тем, кто уже перешел 40-летний рубеж, тем более. Еще неизвестно, что этот мужик долго проживет с новой женой. А то сейчас говорит "Хочу", через год хотелка пропадет.Татьяна ЖуменкоТакой ушел бы в любом случае.Vladimir LioubimcevДа там не из-за ребенка отец ушел... Это был всего лишь предлог....МарияЗасранец какой-то а не отец, предатель.Татьяна ХХХЕму просто захотелось снова себя молодым почувствовать, действительно, всю молодость только и думал, как деньги заработать, а тут когда всё есть, уже и дети выросли, вроде и жизнь к концу подходит... А я бы родила... Знаю что справилась бы. Но не все женщины так, конечно. Тут за семью обидно, конечно. Так жену кинуть, и детей вычеркнул из своей жизни фактически, их надо поддерживать, пока на ноги не встанут, а не до какого-то возраста, в зависимости от обстоятельств, конечно. Сын без отца остался, без его поддержки, да еще и школу только закончил, в такой период ему сложно, конечно. Но к маме он зря так.Виктор Белогорцевони до пенсии могут на ноги не встать и шо я их должен кормить?novik_63 novik_63А сыночек козлом оказался.Людмила людмилаМоему племяннику 18 лет.Уже 2 года учится на профессию и параллельно работает.В начале лета снял жилье, в сентябре получит диплом и уже получил приглашение из высшей школы,потому что учился очень хорошо .Обеспечивает себя сам полностью.Единственный и горячо любимый сын и внук.Но вот такой самостоятельный.Правда,живут они в Германии.Отец в этой ситуации прав-Вырастил,выкормил-руки,ноги есть,вперед на подработку!Иначе,до пенсии кормить придетсяЛюдмила людмилаМоему племяннику 18 лет.Уже 2 года учится на профессию и параллельно работает.В начале лета снял жилье, в сентябре получит диплом и уже получил приглашение из высшей школы,потому что учился очень хорошо .Обеспечивает себя сам полностью.Единственный и горячо любимый сын и внук.Но вот такой самостоятельный.Правда,живут они в Германии.Отец в этой ситуации прав-Вырастил,выкормил-руки,ноги есть,вперед на подработку!Иначе,до пенсии кормить придетсяAllaИскренне жаль наших женщин, что ни случись, в глазах близких виновата только она... Муж- мудак, сын - говнюк, а виновата она... Если бы муж хотел ребёнка от жены, он в конце концов мог бы оплатить и суррогатную мать, а так дети - просто отмазка, особенно когда старшие дети становятся не нужны...Комментировать
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