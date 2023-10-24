Лолита жестко обматерила продюсера Разина со сцены за проклятия артистов

Когда организаторы и артисты только планировали провести концерт по случаю памяти о Юре Шатунове, продюсер Разин заявил, что нашлет проклятия на всех, кто примет участие в данном мероприятии, которое он считает «сатанинским».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии