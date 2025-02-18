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Уральские металлурги представят свою продукцию машиностроителям Чувашии

Уральские металлурги представят свою продукцию машиностроителям Чувашии

ММК познакомит со своей продукцией машиностроителей Чувашии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», представители ММК вошли в состав большой делегации Челябинской области, которая начала двухдневную рабочую поездку в Чувашскую Республику.

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