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В Приморье двухлетний ребенок выпал из окна

В Приморье двухлетний ребенок выпал из окна

В Хасанском районе Приморского края ребенок 2022 года рождения выпал из окна второго этажа. По этой причине организована проверка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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