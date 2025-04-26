Нилов предложил запретить отказ в предоставлении информации депутатам и сенаторам

Группа депутатов от ЛДПР в главе с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла законопроект о поправках в статью 287 УК РФ «Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации».