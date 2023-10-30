В Новосибирске мать двух погибших на пожаре малышей выступила в суде с последним словом

Женщина, чьи малыши погибли в пожаре на Первомайке, считает, что её уже наказал Бог.В Первомайском районе Новосибирска в понедельник, 30 октября, с последним словом выступила мать малышей, которые погибли на пожаре на улице Грунтовой.