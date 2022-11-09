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Адвокат Бута назвал условие его возвращения в Россию

Адвокат Бута назвал условие его возвращения в Россию

  Адвокат Зиссу: Виктор Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный  Адвокат Зиссу: Виктор Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, вернется в Россию только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с Москвой.

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