Адвокат Бута назвал условие его возвращения в Россию

Адвокат Зиссу: Виктор Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный Адвокат Зиссу: Виктор Бут вернется домой, когда США начнут вести переговоры добросовестно Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, вернется в Россию только тогда, когда американская сторона начнет добросовестно вести переговоры об обмене заключенными с Москвой.