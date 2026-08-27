Ученые объяснили причину серии землетрясений у берегов Севастополя

У побережья Севастополя в Чёрном море продолжается сейсмическая активность. По словам ученых, эпицентры зафиксированных землетрясений расположены в зоне пересечения двух глубинных разломов, где, вероятно, происходит высвобождение тектонических напряжений.
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