🏫 Крымчан призывают отдавать детей на допобразование только в организации с лицензией Директор ГБОУ дополнительного образования РК «Дворец детского и юношеского творчества» Светлана Беширова сообщила, что доверять нужно только организациям, которые зарегистрированы в АИС «Навигатор».
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