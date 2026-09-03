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Тульские новости

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В Тульской области сбиты 19 беспилотников

В Тульской области сбиты 19 беспилотников

Все 19 беспилотников были ликвидированы без жертв и разрушений, ситуация стабилизирована.Еще 19 БПЛА были сбиты на территории Тульской области во время действия опасности, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

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