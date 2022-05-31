Военное обозрение

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Следователи СК России нашли на «Азовстали» иностранное оружие и остатки сгоревшей формы

Следователи СК России нашли на «Азовстали» иностранное оружие и остатки сгоревшей формы

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации приступили к осмотру территории освобожденного мариупольского металлургического комбината «Азовсталь».

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