День Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы отмечают 2 марта 2025 года Валерия БрыжаченкоСегодня, в воскресенье 2 марта 2025 года, мы отмечаем древний народный и церковный праздник Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы.
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