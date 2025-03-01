День Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы отмечают 2 марта 2025 года Валерия БрыжаченкоСегодня, в воскресенье 2 марта 2025 года, мы отмечаем древний народный и церковный праздник Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы.