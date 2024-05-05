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Спички - не игрушка

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Прощупывал лёд, но получил по дупе

Прощупывал лёд, но получил по дупе

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Так можно коротко описать заявление главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о том, что «Украина имеет право наносить удары британским оружием по территории России в границах, признаваемых Западом».

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