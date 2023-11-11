В России готовят ядерный ответ на конфискацию российских активов на Западе

ДАВИТЬ евросволоту всеми доступными средствами - это должно стать лейтмотивом политики России. Что заслужили, то и получайте!

Долбануть! И конец русофобии. Ещё в очередь выстроятся за похлёбкой, как в 45-ом.

ДП

Дмитрий Пузанов

Долбануть - это что имеется в виду? Наш Президент и Правительство РФ уже подготовили всё для того, чтобы долбануть по самому дорогому - кошельку западных "партнеров". Стоит им хоть копейку из наших замороженных средств присвоить - и они лишатся всего "заработанного тяжким трудом" в России.