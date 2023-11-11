Разговоры о конфискации российских активов ведутся на Западе уже давно: с того самого момента, когда были арестованы валютные резервы Банка России.
В России готовят ядерный ответ на конфискацию российских активов на Западе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
ДАВИТЬ евросволоту всеми доступными средствами - это должно стать лейтмотивом политики России. Что заслужили, то и получайте!
Ответить
19 час.
Борис Виленский
Долбануть! И конец русофобии. Ещё в очередь выстроятся за похлёбкой, как в 45-ом.
Ответить
17 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Долбануть - это что имеется в виду? Наш Президент и Правительство РФ уже подготовили всё для того, чтобы долбануть по самому дорогому - кошельку западных "партнеров". Стоит им хоть копейку из наших замороженных средств присвоить - и они лишатся всего "заработанного тяжким трудом" в России.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии