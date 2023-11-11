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В России готовят ядерный ответ на конфискацию российских активов на Западе

В России готовят ядерный ответ на конфискацию российских активов на Западе

Разговоры о конфискации российских активов ведутся на Западе уже давно: с того самого момента, когда были арестованы валютные резервы Банка России.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ДАВИТЬ евросволоту всеми доступными средствами -  это должно стать лейтмотивом политики России. Что заслужили, то и получайте!
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19 час.
Борис Виленский
Долбануть! И конец русофобии. Ещё в очередь выстроятся за похлёбкой, как в 45-ом.
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17 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Долбануть - это что имеется в виду? Наш Президент и Правительство РФ уже подготовили всё для того, чтобы долбануть по самому дорогому - кошельку западных &quot;партнеров&quot;. Стоит им хоть копейку из наших замороженных средств присвоить - и они лишатся всего &quot;заработанного тяжким трудом&quot; в России.
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