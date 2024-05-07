Сбер сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил Центробанка

Сбербанк не стал отменять ограничения на количество и размер денежных переводов в сутки после того, как первого мая в Российской Федерации вступил в силу закон о свободном переводе до тридцати миллионов рублей в месяц между счетами одного клиента.
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