Экс-депутату челябинского заксобрания, сдавшего вице-губернатора, утвердили приговор

Челябинский облсуд утвердил приговор экс-депутату заксобрания Илье Бархатову, на основании показаний которого был задержан теперь уже бывший вице-губернатор Андрей Фалейчик.
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