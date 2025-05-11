На переговоры в Стамбул в любом случае приедет глава киевского режима Владимир Зеленский, даже если со стороны Москвы не последует требуемого «коалицией желающих» прекращения огня в украинском конфликте, 11 мая сообщает портал Axios.
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