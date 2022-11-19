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Госса об игре с Дацюком и Зеттербергом в «Детройте»: «Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале. Я учился у лучших»

Мариан Госса считает, что сезон в «Детройте» с Дацюком и Зеттербергом улучшил его игру.  В 2008 году словак подписал контракт с клубом на один год, покинув «Питтсбург», с которым уступил «Ред Уингс» в финале Кубка Стэнли.

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