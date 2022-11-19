Госса об игре с Дацюком и Зеттербергом в «Детройте»: «Тот год дал мне очень много, хотя мы и проиграли в финале. Я учился у лучших»

Мариан Госса считает, что сезон в «Детройте» с Дацюком и Зеттербергом улучшил его игру. В 2008 году словак подписал контракт с клубом на один год, покинув «Питтсбург», с которым уступил «Ред Уингс» в финале Кубка Стэнли.
Популярные статьи
- Медведева о смерти Горшкова: «Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать»
- «Навсегда в наших сердцах». Тутберидзе выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова
- Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу
Свежие комментарии