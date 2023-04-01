Названия мебели IKEA станут более КОМИчными

Имена новой продукции компании будет на языке народов Республики Коми. Руслан Семенюк, председатель совета директоров ООО «Лузалес», которая теперь владеет мебельной компанией IKEA, рассказал, что название новой продукции будет на Коми языке.
Имена новой продукции компании будет на языке народов Республики Коми. Руслан Семенюк, председатель совета директоров ООО «Лузалес», которая теперь владеет мебельной компанией IKEA, рассказал, что название новой продукции будет на Коми языке.
Свежие комментарии