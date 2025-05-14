"Герани" уничтожают силы ВСУ, ведь "только это вразумит Киев". Кажется, Андрей Белоусов начал "прожарку" Украины перед Стамбулом - в регионах пылают склады и заводы, всё сводится к тому, что это не последняя волна атак на логистические точки.
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