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Белоусов начал "прожарку" Украины перед Стамбулом: "Герани" уничтожают силы ВСУ - "Только это вразумит Киев"

Белоусов начал "прожарку" Украины перед Стамбулом: "Герани" уничтожают силы ВСУ - "Только это вразумит Киев"

"Герани" уничтожают силы ВСУ, ведь "только это вразумит Киев". Кажется, Андрей Белоусов начал "прожарку" Украины перед Стамбулом - в регионах пылают склады и заводы, всё сводится к тому, что это не последняя волна атак на логистические точки.

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