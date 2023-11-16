Руководителям прибалтийских стран приказано кукарекать и тявкать Ирина Гусева Фото: DPA/picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Кошкин В НАТО продолжают тешить себя надеждой о господстве на Балтике и блокаде Калининграда.
Блокада Петербурга — план НАТО или попытка «подёргать медведя за усы»?
Комментарии
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Strannik Mr
Ничего - это до поры, до времени... Не надо уповать на везение и удачу и гадать на кофейной гуще в виде высказывания формулы: - если не... , то ... а если, ...то ... Размажем по всей карте заднеприводного запада без всяких формул ЕСЛИ..., да так, что мокрого места не останется. Вмажем, и гадать не будем. Мало вам ... лядям не покажется.
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15 час.
Кошмар
На то они и шавки, чтобы гавкать из подворотни... 😀
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12 час.
ольга
И когда это счастливое время наступит? Это вам на вашем диване сообщили с другого дивана?
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12 час.
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