Блокада Петербурга — план НАТО или попытка «подёргать медведя за усы»?

Strannik Mr

Ничего - это до поры, до времени... Не надо уповать на везение и удачу и гадать на кофейной гуще в виде высказывания формулы: - если не... , то ... а если, ...то ... Размажем по всей карте заднеприводного запада без всяких формул ЕСЛИ..., да так, что мокрого места не останется. Вмажем, и гадать не будем. Мало вам ... лядям не покажется.