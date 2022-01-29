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Клуб НХЛ "Даллас" вывел из обращения номер россиянина Зубова

Клуб НХЛ "Даллас" вывел из обращения номер россиянина Зубова

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" — "Вашингтон Кэпиталз" состоялась церемония поднятия под своды арены свитера с номером 56, под которым за хозяев площадки выступал российский защитник Сергей Зубов.

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