Politpres

3 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Спрос на алкоголь в Москве вырос на 70% перед нерабочими днями

Спрос на алкоголь в Москве вырос на 70% перед нерабочими днями

Режим нерабочих дней начался в России с 28 октября по 7 ноября, в том числе и в Москве. Из-за риска закрытия алкогольных магазинов жители столицы закупились спиртным, увеличив траты в этой области на 70%, следует из данных Tinkoff CoronaIndex.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх