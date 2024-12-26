7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Люди всегда верили всяким предсказателям , гадалкам , ясновидящим , и проч. и проч. Хоть и не сбывается но верить не ...Тамара Глоба назв...
  • валерий лисицын
    " деньгами их не балует" Деньгами он сам балуется, В каких только видах и перьях перед нами не появляется.😁Дочь Киркорова ра...
  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке "7дней.ru". научись не врать своим 105 331 подписчикам: "рабочий стаж фатеевой более 70 лет", и "Фат...Отмечающая 90-лет...

Не надо их выбрасывать: агроном Ломонос рассказал об удобрении из мандариновых корок — герани и фиалки преобразятся

Не надо их выбрасывать: агроном Ломонос рассказал об удобрении из мандариновых корок — герани и фиалки преобразятся

Удобрение «на корках» повышает иммунитет растений и защищает их от вредителей. 123RF/legion-media.ruМандариновые корки, которые в большом количестве остаются после новогодних праздников, не стоит выбрасывать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх