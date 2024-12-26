Не надо их выбрасывать: агроном Ломонос рассказал об удобрении из мандариновых корок — герани и фиалки преобразятся

Удобрение «на корках» повышает иммунитет растений и защищает их от вредителей. 123RF/legion-media.ruМандариновые корки, которые в большом количестве остаются после новогодних праздников, не стоит выбрасывать.
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