На здании театра в Бугульме установили мемориальную доску Алексею Баталову

Каждая из ролей этого замечательного артиста театра и кино была для зрителей настоящим открытием.фото предоставлено Минкультуры Татарстана--> На здании Бугульминского русского драматического театра (Бугульма, Татарстан) торжественно установили мемориальную доску к 95-летию со дня рождения народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Алексея Баталова.