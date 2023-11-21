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На здании театра в Бугульме установили мемориальную доску Алексею Баталову

На здании театра в Бугульме установили мемориальную доску Алексею Баталову

Каждая из ролей этого замечательного артиста театра и кино была для зрителей настоящим открытием.фото предоставлено Минкультуры Татарстана--> На здании Бугульминского русского драматического театра (Бугульма, Татарстан) торжественно установили мемориальную доску к 95-летию со дня рождения народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Алексея Баталова.

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