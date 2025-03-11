Переговоры в Джидде завершились к пользе России

Если 30-дневное перемирие с Россией, на которое согласилась Украина в переговорах с США в качестве посредника, российская сторона сочтет для себя выгодным, она может воспользоваться этой возможностью — и наоборот, а кроме этого, теперь пришло время Москвы выдвигать условияGetty Images Марко Рубио и Майк Уолтц после встречи с украинской делегацией в Джидде, Саудовская Аравия, 11 мартачитайте на monocle.