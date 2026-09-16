ПВО Саудовской Аравии перехватила беспилотник рядом с Меккой

Беспилотник хуситов к югу от священного города Мекка сбила система ПВО Саудовской Аравии. Об этом 16 сентября пишет The Guardian со ссылкой на представителя военной коалиции Турки аль-Малки по борьбе с группировкой в Йемене.
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