Происходящее в России ведёт к катастрофе: Запад не узнаёт Путина

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Uri Strukow

А Вы дурой были- дурой и остались, раз ничего не видите. Если бы Президент лично не доехал до Сочи, никаких олимпийских объектов не начали бы строить. Если бы он лично не полетел на Дальний Восток, никакого космодрома Восточный не было бы. Именно для того, чтобы взять под контроль разворовываемые деньги и был назначен Рогозин. Благодаря ему начались безаварийные пуски и недавно полетела Ангара. Именно из-за казнокрадства в МО и потерь в СВО назначен новый министр Обороны. Прямо сейчас об этом говорили в 60 минут. Образование разрушено, здравоохранения вообще нет. До 21го года практически все коммунальные платежи из регионов уходили в офшоры. Кстати, именно Рогозин как-то сказал, что казнокрадов надо расстреливать. С любого крупного бизнесплана- 40% смотрящим от ЕР. С любого строительного (и не только) тендера- 80% смотрящим от ЕР. Вы вообще в какой стране живете?