КОТ КОСТЯН Российский президент уже не молод и прекрасно понимает это. А также тот факт, что США не смогут добровольно, без большой драки отказаться от статуса гегемона.
Происходящее в России ведёт к катастрофе: Запад не узнаёт Путина
Комментарии
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И
Иринушка
Вы дурак,не живший при меченом, и уж тем паче при ебне. Вот где воровали.......
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1 час.
US
Uri Strukow
А Вы дурой были- дурой и остались, раз ничего не видите. Если бы Президент лично не доехал до Сочи, никаких олимпийских объектов не начали бы строить. Если бы он лично не полетел на Дальний Восток, никакого космодрома Восточный не было бы. Именно для того, чтобы взять под контроль разворовываемые деньги и был назначен Рогозин. Благодаря ему начались безаварийные пуски и недавно полетела Ангара. Именно из-за казнокрадства в МО и потерь в СВО назначен новый министр Обороны. Прямо сейчас об этом говорили в 60 минут. Образование разрушено, здравоохранения вообще нет. До 21го года практически все коммунальные платежи из регионов уходили в офшоры. Кстати, именно Рогозин как-то сказал, что казнокрадов надо расстреливать. С любого крупного бизнесплана- 40% смотрящим от ЕР. С любого строительного (и не только) тендера- 80% смотрящим от ЕР. Вы вообще в какой стране живете?
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1 час.
Ингерман Ланская
Иринушка, сегодня таких 30-40-летних сопляков-лодырей-неудачников не мало по сайтам лазает ...поливают помоями Россию и в пику ей восхваляют совдепию, не зная о совке Ничего .... да и про Россию тоже мало знают - только то, что или камуноиды брякнут или из пиндосии принесёт... мол, всё развалено, ёжиков едим и пальмовым маслом запиваем..... эти вражины , обливая Росси. грязью, пытаются оправдать своё ничтожное существование..
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8 мин.
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